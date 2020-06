Fototrappole catturano i primi sporcaccioni dell'estate

Prime foto trappole in azione catturano sporcaccioni in zona mare e ad Avetrana. A farle installare è l’amministrazione avetranese che ha coperto le zone maggiormente interessate al fenomeno dell’abbandono di spazzatura. I punti in questione che si riferiscono alle immagini, si trovano nella zona residenziale estiva di “Urmo Belsito” e alla periferia di Avetrana.

Il comando di polizia Locale ha già inviato e notificato le prime sanzioni, altri fotogrammi sono in fase di accertamento.

Per questo servizio l’amministrazione comunale si avvale della collaborazione dei volontari del Nucleo Guardia Ambientale sezione provinciale di Avetrana. «Questa attività non si fermerà qui, agendo sempre a tutela dell’ambiente e del decoro del nostro territorio e nell’interesse di tutti coloro che hanno rispetto delle regole e del bene pubblico», si legge sulla pagina Facebook del Nucleo ambientale che ha reso pubbliche le immagini che proponiamo.