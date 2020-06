La trasformazione dell'ex edicola di San Pietro in Bevagna

Uno spettacolo indecente che si presenta agli occhi dei turisti e dei villeggianti nel punto più in vista di San Pietro in Bevagna: l’ex edicola all’ingresso della via che dà accesso alla discesa della Rotonda. La foto che ci ha inviato Cosimo Antonio Capogrosso non ha bisogno di essere spiegate. Riportiamo solo il commento dell’autore. La foto è stata scattata ieri pomeriggio.

«Le segnalo lo scempio dell'ex chiosco giornali ridotto in questo stato. Non sarebbe giusto obbligare il titolare ad aprire o affidarlo ad altri anche perchè in passato era il punto di ritrovo per le persone che volevano informarsi. Ora come può notare è diventato un ricettacolo. Mi aspetto che con il suo giornale segnali le assurdità del nostro territorio.Capogrosso Cosimo Antonio»