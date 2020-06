Incendi tra Manduria e Punta Prosciutto, a fuoco ettari di vegetazione dunale e macchia mediterranea

Due grossi incendi di vastissime proporzioni hanno interessato la costa salentina e la parte occidentale del territorio Messapico. Il primo, nella tarda serata di ieri, è scoppiato a Punta Prosciutto al confine dei territori comunali di Manduria e Porto Cesareo. Le fiamme che hanno lambito le numerose case vacanza della zona, gran parte delle quali ancora disabitate, hanno distrutto la vegetazione dunale di una vasta area nei pressi di Lido degli Angeli ed alberi ornamentali delle ville. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Veglie.

I pompieri di Manduria, invece, sono stati impegnati in contrada Castelli tra Manduria e San Pietro in Bevagna dove il fuoco ha bruciato una decina di ettari di sterpaglie e vegetazione della macchia mediterranea. In entrambi i casi non si conosce l’origine degli incendi. (Foto di Giovanni Bianco Coccioli)