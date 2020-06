​Dimitri denuncia Breccia che commenta: «chi non è omertoso è colpevole»

Il dipendente comunale Angelo Dimitri avrebbe querelato il leader del movimento politico Cosimo Breccia per un commento pubblicato su Facebook a gennaio. A dare la notizia è lo stesso Breccia con un post lasciato sulla pagina social del movimento “Manduria Noscia”. La frase ritenuta offensiva dal dipendente dell’ufficio urbanistica del comune, riguarderebbe il rifacimento del manto stradale antistante l’abitazione di Dimitri che era stata oggetto di lavori di scavo della rete fognaria. «Di solito – aveva fatto notare Breccia - le riparazioni dei tratti stradali in seguito a scavi per allacci ad acqua, fogna o metano riguardano solo la striscia stessa dello scavo». «Chi ha avuto la fortuna di ritrovarsi la strada asfaltata esattamente in corrispondenza del fronte di casa sua?», si chiedeva Breccia dando poi la risposta: «il fortunato è il signor angelo Dimitri noto dipendente comunale». Un coinvolgimento che a Dimitri non sarà piaciuto così da fargli presentare una denuncia.

Replica ancora Breccia con un altro post apparso ieri sul gruppo “Manduria Noscia”. «Pare che invece di indagare su stranezze del genere che un comune cittadino si impegna a segnalare agli enti preposti, le indagini siano invece indirizzate a me perché avrei intaccato l’onorabilità. A Manduria – conclude Breccia - chi non è omertoso è colpevole».