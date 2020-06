​Taglio di pini e "strage di nidi", Di Lauro segnala tutto alla magistratura

«Ieri nel giardino trasformato in parco giochi (in disuso negli ultimi anni) del palazzo Matricardi, di proprietà del Comune di Manduria, sono stati abbattuti quasi tutti gli alberi presenti, per lo più pini molto grandi che costituivano un «unicum» importante nel degradato patrimonio ambientale e culturale della città».



La denuncia viene dal presidente dell’Associazione Azzurro Ionio, Francesco Di Lauro che lamenta anche il danno provocato alla fauna presente tra le chiome abbattute. «Insieme agli alberi – scrive Di Lauro - possiamo documentare la distruzione di decine di nidi che, come noto, in questo periodo sono in piena attività e pieni di pulli di varie specie, alcune anche protette».

L’ambientalista prosegue così nella sua nota. «In attesa di conoscere in virtu’ di quale atto, delibera, ordinanza, perizia questi alberi sono stati abbattuti, abbiamo contestualmente interessato la magistratura affinche’, imponendo il fermo dei lavori, accerti se vi siano stati commessi abusi e reati relativi al danneggiamento di beni pubblici, e soprattutto il reato di maltrattamento e morte di animali, ex art 644 codice penale , avendo alcuni abitanti e vicini attestato la presenza, nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti il taglio, di numerosissimi nidi, come del resto ovvio in questo periodo». L’associazione si dice determinata a denunciare ogni ulteriore taglio di vegetazione, ristrutturazione di edifici, demolizioni che comportino la morte di piccoli o grandi volatili, protetti e no, interessandone la magistratura.