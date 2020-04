Mimino motorino nuovamente sfrattato e la casa viene murata

I servizi sociali del comune di Manduria hanno nuovamente murato l’ingresso della piccola casa distrutta da un incendio che Mimino Motorino con l’aiuto di alcuni vicini stava cercando di ristrutturare e renderla abitabile. L’altro ieri la squadra addetta alle manutenzioni con il personale dei servizi sociali, forze dell’ordine e l’avvocatessa incaricata dal tribunale di occuparsi di Cosimo Manduriano (alias Mimino motorino), hanno nuovamente occluso con conci di tufo la porta d’ingresso del modesto immobile di via Cardinal Ferrara che un incendio, probabilmente doloso, ha distrutto due anni fa lasciando il pensionato senza più un tetto. Da allora il suo tutore gli ha trovato una sistemazione in una pensione cittadina che Mimino ha sempre rifiutato volendo tornare a vivere nella sua piccola proprietà ereditata dai genitori che non ci sono più.

«Voglio tornare nella mia casa, è qui che sono nato ed è qui che voglio vivere finchè campo», insiste «motorino» visibilmente contrariato e stanco. «Voglio la mia pensione e non le 20 euro di ogni settimana che mi danno e che non bastano nemmeno per le sigarette», insiste l’indigente che aveva inutilmente rivolto un appello istituzioni. «Se mi aiutano a sistemare questa casa, me ne tornerò qui e non darò fastidio a nessuno come ho sempre fatto».

L’aiuto lo stavano dando alcuni amici vicini di casa procurandogli degli infissi usati, porta e finestra, che Mimino aveva già montato dopo aver ripulito e pitturato l’interno. Sforzi sprecati alla luce di quanto è accaduto l’altro ieri. Purtroppo lo stabile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco pertanto necessiterebbe di interventi di restauro e consolidamento che l’invalido non può certo permettersi.