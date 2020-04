Sesto manduriano Covid positivo, un sessantenne forse contagiato da un parente

Sesta persona contagiata dal coronavirus a Manduria. Lo si è appreso dal bollettino regionale diffuso poco fa che assegna al territorio Messapico un colore corrispondente ad un numero superiore a cinque.

Si tratterebbe di un uomo sulla sessantina ricoverato nel reparto infettivi dell’ospedale Moscati di Taranto che da alcuni giorni presentava febbre e tosse. Era seguito costantemente a domicilio dal suo medico curante che al peggiorare dello stato di salute ha attivato le procedure per l’isolamento ospedaliero. Non si hanno notizie su dove abbia contratto il virus, forse da un parente che vive al Nord con cui avrebbe avuto contatti non recenti.

Sarebbero sempre in miglioramento, intanto le condizioni di salute degli altri cinque manduriani positivi al Covid-19, i due medici di medicina di base, l’ottantenne e la coppia reduce da una crociera.