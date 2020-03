Non rispettano il divieto di circolazione, multati tre ragazzi a Manduria

Controlli serrati delle forze dell’ordine per far rispettare le dorme contenute nel decreto di conteniemnto del coronavirus che impedisce di uscire di casa se non per motivi indispensabili. A Manduria, nel corso di uno di questi controlli, un’auto non ha rispettato l’alt intimato dai poliziotti del locale commissariato e, forzando il posto di controllo, si è data alla fuga.

La polizia, dopo un breve inseguimento, hanno fermato la vettura accertando che a bordo vi erano tre giovanissimi: un 18enne alla guida e due minorenni. Durante ei controlli, gli agenti hanno accertato che il giovane al volante non aveva la patente perché mai conseguita e l’autovettura era sprovvista sia della prevista assicurazione sia del certificato di revisione periodica.

Pertanto i tre, che non hanno saputo fornire una convincente spiegazione sul motivo della loro presenza in strada, sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. I due minorenni dopo le formalità di rito sono stati riaffidati a propri genitori.