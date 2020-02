Piaggio Ciao rubato in Liguria 34 anni fa recuperato a Manduria dalla polizia

Oltre allo stupore per il tempo trascorso dal giorno del furto, ben 34 anni, la domanda da porsi è: dalla Liguria, dove il Piaggio Ciao è stato rubato nel lontano novembre del 1986, il ladro è arrivato ad Avetrana a bordo dello storico ciclomotore? Dubbi a parte, la notizia è di ieri. A renderla pubblico è la polizia di Manduria il cui personale del locale commissariato, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, ha notato per le vie della città Messapica un giovane a bordo di un “Ciao” di colore bianco che procedeva a velocità sostenuta. Il centauro non indossava casco e un cappellino di lana gli copriva parzialmente il viso.

Insospettiti di questo, i poliziotti, decidevano di procedere al controllo fermavano l’«accelera e cammina”, privo di targa. Il successivo controllo nelle banche dati in uso alle forze di polizia ha permesso di accertare che il mezzo era stato rubato in Liguria ben 34 anni fa, nel novembre del 1986. Pertanto il conducente del “Ciao” un 28enne residente ad Avetrana, risultato anche senza patente perché revocata lo scorso aprile, è stato denunciato per ricettazione e il mezzo sottoposto a sequestro.