Cade in casa ed entra in coma: manduriano gravissimo

Gravissimo infortunio domestico ieri pomeriggio a Manduria. Un manduriano di 56 anni, C.P., dipendente di una cooperativa che presta opera al cimitero della città Messapica, ha battuto violentemente la testa al suolo mentre si trovava in casa di alcuni parenti. Non si conoscono i particolari della dinamica né di cosa abbia provocato la caduta a quanto pare dalle scale o comunque dall’alto. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi.

Dopo l’esame Tac le sue condizioni sono peggiorate tanto da costringere i sanitari ad affidarlo alle cure dei rianimatori che lo hanno intubato. Nel frattempo la tac avrebbe evidenziato un ematoma cerebrale che ha consigliato i sanitari a trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove era stata allertata la sala operatoria neurochirurgica. La prognosi è riservata e i medici non si sbilanciano sul possibile esito del grave trauma.