"Alta ingegneria" per evitare il crollo dell’antica Torre

Due assi di legno sostengono l’antica torre di Colimena. Non si conosce l’autore di tale “ingegno”, ma si può sicuramente apprezzare l’approssimazione dell’intervento. Così per ora, mentre la base della storica struttura continua a sgretolarsi con l’azione del vento e delle mareggiate, qualcuno (si spera non della sopraintendenza o del Comune di Manduria) ha pensato di mettere i due “stecchini” a difesa di un rischio di crollo.

La “ferita” aperta dalla forte mareggiata del 13 novembre scorso, continua a rimanere tale nonostante gli allarmi sollevati dai residenti della frazione marina manduriana. Il Comune di Manduria che in teoria non potrebbe mettere mani all’opera di esclusiva competenza dell’organismo di Stato che sovrintende ai beni archeologici e storici, ha inviato un sollecito a Lecce che a quanto pare non ha ancora provveduto a riparare la breccia che rischia di far cedere la base dell’angolo sinistro della Torre di Colimena.