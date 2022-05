Attenzione: l’ordinanza è in vigore già dal 3 maggio, si rischiano sanzioni e chiusure

C’è disorientamento e scarsa informazione tra i titolari e gestori di attività di pubblica somministrazione e alimenti manduriani che si chiedono quando entreranno in vigore le nuove regole contenute nell’ordinanza numero 78 sulle «misure a tutela della sicurezza urbana e di salute pubblica per la disciplina degli orari e delle modalità di diffusione sonora e sulla vendita di bevande per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana».

Molti esercenti, soprattutto i più distratti o quelli non assistiti da alcuna associazione di categoria, si aspettavano una comunicazione da parte del comune che, in questi casi non è prevista. Come viene bene indicato nella stessa ordinanza, la sua piena applicazione vale «dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune», vale a dire dal 3 maggio.

Già da quella data, quindi, i trasgressori rischiano sanzioni pecuniarie sino a seicento euro e la sospensione dell’attività sino a quindici giorni. Il rispetto dell’ordinanza è demandato alla polizia municipale, agli agenti del locale commissariato di polizia e i carabinieri.