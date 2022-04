Scossa di terremoto in Bosnia avvertita anche a Manduria

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.07 in tutta la Puglia. L'epicentro del sisma, di grado 5,6 che è stato sentito nettamente in tutta la regione, è in Bosnia, al di là dell'Adriatico, 88 chilometri a Sud di Sarajevo.

A Manduria la scossa é stata avvertita soprattutto nei piani più alti. Non si registrano danni in nesuna parte della regione.

Al momento non ci sono notizie dalle zone più colpite, ma è alto il timore che in Bosnia si siano verificati crolli e danni, anche se l’epicentro è localizzato in una zona interna lontana dai centri abitati. Il centro abitato più vicino all’epicentro è proprio Dubrovnik, nota meta turistica della costa adriatica in Croazia.