E' di un manduriano il corpo carbonizzato trovato nell'auto nelle campagne di Maruggio

È di un manduriano il corpo carbonizzato trovato questa mattina in una macchina bruciata nelle campagne di Maruggio. Aveva 84 anni e questa mattina con la sua Ford Escort si era recato in contrada Montalto a quanto pare in cerca di asparagi selvatici.

Non si conoscono le circostanze della tragica morte. A dare l’allarme sono stati gli abitanti di una vicina villetta che hanno visto la macchina prendere fuoco ed hanno chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria.

Quando i pompieri si nono messi all’opera per spegnere le fiamme che avevano già avvolto la macchina, si sono accorti che all’interno c’era un corpo oramai carbonizzato.

Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Maruggio e della compagnia di Manduria e gli specialisti del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco che stanno cercando di risalire all’origine dell’incendio.