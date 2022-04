A Maruggio corpo carbonizzato di una persona all'interno di un auto

Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco all’interno di un’auto nelle campagne di Maruggio. I pompieri del distaccamento di Manduria erano intervenuti su una chiamata di incendio d’auto in zona “Montalto”.

Quando sono arrivati e si sono messi all’opera per spegnere le fiamme già alte, hanno visto nell’abitacolo la sagoma di una persona, forse un uomo.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della stazione di Maruggio che si occuperanno di identificare il cadavere. Sull’auto invece, un vecchio modello di Ford Escort, sono in corso le indagini dello speciale Nucleo investigativo dei vigili del fuoco fatto intervenire da Bari per la ricerca di tracce che possano far risalire all’origine dell’incendio.

Notizia in aggiornamento