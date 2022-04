Uccidono un cane a sassate, lo bruciano e diffondono il video nella rete

Avrebbero ucciso a sassate un cane randagio e poi lo avrebbero bruciato filmando le scene che poi hanno conviviso in chat. E' l'orrida storia che viene da Statte, comune alle porte di Taranto, dove i carabinieri hanno denunciato tre minorenni alla competente Procura di Taranto. A loro viene contestato il reato di uccisione di animali in concorso. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla brutta storia. Di seguito la nota stampa dei carabinieri. Nella foto il luogo dove è stato bruciato il meticcio di piccola taglia.

Questa mattina i Carabinieri del Comando Stazione di Statte, supportati da personale della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, hanno eseguito tre perquisizioni domiciliari - delegate dalla Procura per i Minorenni - nei confronti di altrettanti minori di età, indagati per il presunto reato di “uccisione di animali in concorso”.

I fatti risalgono al mese di marzo scorso e riguardano la morte di un cucciolo di cane meticcio, crudelmente ucciso a sassate e poi bruciato in una zona periferica di Statte. I tre minorenni, ritenuti responsabili del gesto, avrebbero anche filmato la scena, condividendo probabilmente l’orrore sui propri cellulari con altri coetanei.

A seguito delle perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato i telefoni cellulari in uso ai tre minori. Le indagini, coordinate dalla Procura per i Minorenni, proseguono per fare piena luce sul grave episodio.