Strisce blu nelle marine, Scarciglia avanza un’alternativa: zona di sosta attrezzata per Colimena

Continua il malessere dei residenti di Torre Colimena sorpresi e infastiditi dalla presenza anticipata delle strisce blu che la ditta incaricata dal Comune di Manduria sta applicando per delimitare i futuri stalli di sosta a pagamento in tutta la località turistica.

A commentare negativamente la scelta del comune messapico è l'ex vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia (quella marina è abitata quasi esclusivamente da avetranesi e erchiolani), che aveva arricciato il naso già all'epoca dell'approvazione del piano parcheggi nelle marine adottato un anno fa dal comune di Manduria. «Quelle strisce blu davanti ai locali commerciali - dice Scarciglia - rappresentano un danno per l'economia e non servono allo scopo perché non risolvono il problema», afferma oggi Scarciglia favorevole anzi ad una fascia di rispetto pedonale con la creazione di un'area di parcheggio attrezzata non distante dal centro. L'ex amministratore avrebbe anche individuato l'area di proprietà della città Messapica situata alla periferia est del centro abitato tra l'insenatura e il bacino dell'Arneo che nei piani dell'Acquedotto pugliese dovrebbe servire come recapito emergenziale del costruendo depuratore consortile Manduria-Sava.

«Il comune - spiega Scarciglia - potrebbe attrezzare quella vasta particella abbandonata dove gli automobilisti dopo aver parcheggiato in quel luogo sicuro, magari a pagamento, raggiungerebbero a piedi il centro attraverso il caratteristico ponticello di pietra che scavalca il canale che collega il bacino con il mare».

Un percorso breve e salutare che porterebbe i visitatori nel cuore della movida coliminese. Soluzione questa non prevista dal piano comunale dei parcheggi e viabilità delle marine che l'amministrazione comunale manduriana ha fatto redigere all'ingegnere Cosimo Damiano Perrucci per la somma di diecimila euro.

Ad incaricarsi in queste ore del tracciamento delle strisce blu è la «Sis Parking Service System», società che gestirà il servizio di sosta a pagamento con i parcometri la cui installazione avverrà più in là.