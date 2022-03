Accoglienza ai rifugiati ucraini, i minori ospitati a Manduria ancora senza istruzione

Sono circa undici i minori ucraini in età scolare e prescolare – i più piccoli hanno quattro anni - accolti sul nostro territorio messapico e bisognosi (anche) di istruzione. Dopo il malumore e le critiche delle famiglie che ospitano i rifugiati ucraini a Manduria nei confronti del disinteresse del sindaco Gregorio Pecoraro, qualcosa sembra si stia muovendo. Si è tenuta infatti giovedì 24 marzo, la riunione comunale per discutere dell’assistenza scolastica dei bambini ucraini ospitati dalle famiglie manduriane, ma tra i punti da concordare quali l’inserimento, l’integrazione scolastica e le vaccinazioni ben poco di definitivo è stato pattuito.

La problematica principale emersa subito in riunione, sembra essere stata la mancanza dei dati anagrafici completi dei bambini rifugiati - necessari per l’inserimento nelle classi scolastiche – mentre tra le mani dell’assessora alle politiche sociali Fabiana Rossetti era disponibile solo l’età dei piccoli ucraini. Tra i nodi da sciogliere anche le difficoltà linguistiche e le vaccinazioni obbligatorie (non anti-Covid) degli ucraini, sebbene il comune abbia garantito già accordi con il Dipartimento Prevenzione Asl per le vaccinazioni e il Piano d'Ambito per i mediatori culturali.

Oltre all’assessora Rossetti, erano presenti all’incontro anche il responsabile comunale dell'ufficio Pubblica Istruzione, assente invece il vicesindaco e assessore della Pubblica Istruzione, diritto allo studio e servizi alle scuole Vito Andrea Mariggiò. In rappresentanza delle istituzioni scolastiche, l’unica dirigente presente era la preside Anna Laguardia dell’istituto comprensivo Francesco Prudenzano con i docenti delegati degli altri istituti, Michele Greco e Don Bosco. Nulla di concreto quindi per questa seduta, conclusa con un prossimo aggiornamento a data da destinarsi.

Marzia Baldari