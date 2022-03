Incendio d’auto nella notte, denunciato il piromane dalla polizia

Non si conosce il movente di un atto incendiario che nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana ha distrutto un’auto che era parcheggiata in via Mandorle d’Oro a Manduria. Gli agenti del commissariato di polizia in meno di 24 ore sono riusciti ad individuare il presunto responsabile dell’attentato, un pregiudicato del posto, che al momento risulta indagato a piede libero. Il proprietario della Mercedes vecchio tipo, incensurato, ha dichiarato di non avere fatto torti a nessuno e di non aver ricevuto minacce o richieste di natura estorsiva.

Gli investigatori della polizia di Stato che hanno riconosciuto il piromane dalle immagini di una telecamera di sorveglianza della zona, stanno indagando per scoprire se l’attentato sia stato commissionato da qualcuno e se il sospettato avesse qualche motivo di ritorsione nei confronti del proprietario dell’auto. I vigili del fuoco del distaccamento di Manduria hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il rogo che si è sviluppato ha danneggiato e annerito le facciate delle abitazioni vicine.