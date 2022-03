Furto nella ferramenta, la polizia individua il presunto ladro con il bottino in tasca

Un altro furto è stato sventato dalla polizia di Manduria. Intorno alle ore 2 di ieri pomeriggio una segnalazione arrivata al 113 ha fatto partire l’azione di una pattuglia che ha raggiunto il posto indicato, un negozio di ferramenta situato nei press di Piazza Giovanni XXIII in via per Oria a Manduria.

L’arrivo immediato della macchina della polizia ha colto di sorpresa il ladro che con indifferenza si stava allontanando a piedi. Gli agenti del commissariato lo hanno però fermato e perquisito trovandogli addosso una quantità imprecisata di banconote. È stato così portato negli uffici della polizia dove è stato identificato. Nel frattempo gli investigatori hanno avuto modo di verificare che la serranda del locale era stata forzata e la vetrina infranta mentre all’interno c’erano i cassetti aperti e la cassa scardinata e vuota.

Il proprietario è stato avvertito ma non ha saputo dire al momento l’ammontare della somma dell’incasso della giornata. Il presunto ladro, già noto alle forze dell’ordine, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno è stato condotto in carcere con l’accusa di furto con scasso in flagranza.