La denuncia dei residenti: i netturbini non ritirano i rifiuti per le troppe buche della strada

Da una settimana, ad una decina di famiglie che abitano in contrada Cardinale il ritiro della spazzatura non viene più garantito perché la strada è impraticabile. La segnalazione arriva dai residenti di quella zona rurale manduriana densamente abitata che si sono rivolti al giornale dopo la risposta avuta dagli addetti al ritiro: «non veniamo più perchè su quella strada abbiamo già rotto un mezzo», avrebbero detto. Il tratto viario interessato non è asfaltato e quando piove il transito è effettivamente difficoltoso a causa delle voragini che si creano nello sterrato.

Scontata la reazione dei cittadini che anche ieri hanno lasciato i cassonetti davanti alle abitazioni nella speranza di un ritiro che non è avvenuto. «Non solo il comune non ci ha mai asfaltato la strada, ora dobbiamo anche subire questo disservizio», dicono le famiglie disperate. «Tutti noi abbiamo pagato gli oneri di urbanizzazione ma nonostante questo viviamo ancora in queste condizioni con la strada piena di buche che ricopriamo periodicamente con del materiale inerte». Ed ora anche il mancatoritiro delal spazzatura, concludono.

Un classico caso di cittadini di serie B, insomma, che al danno della mancanza di servizi primari si somma ora quello dell’emergenza sanitaria non sapendo più dove conferire i rifiuti. «Non sappiamo più a chi rivolgerci», dichiarano i residenti nella loro segnalazione che noi giriamo alla neo assessora all’Ambiente, Katia Fusco e al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro.