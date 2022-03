Arriva la polizia e sventa un furto

Brillante operazione della polizia di Stato di Manduria che ha interrotto un furto in atto nell’esercizio commerciale Filmatech, intrappolato e arrestato uno dei due malviventi mentre l’altro è riuscito a fuggire con parte del bottino. L’episodio di cui si è venuti a conoscenza oggi, è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana. Durante il giro di pattuglia, gli agenti a bordo della volante della polizia stavano percorrendo la via per Maruggio quando, in prossimità del negozio di telefonia, hanno notato dei movimenti sospetti sulla stradina laterale che costeggia il locale. Tornando subito indietro, le forze dell’odine hanno visto una delle vetrine che era stata infranta e un uomo che si allontanava di corsa facendo perdere le tracce. Scesi dalla macchina i due agenti si sono avvicinati e hanno visto attraverso i vetri una seconda persona che cercava di nascondersi. Così è iniziata la caccia al ladro con quest’ultimo impossibilitato a fuggire perché l’unica via di fuga era piantonata dai poliziotti che a loro volta sono entrati ammanettandolo. Nel frattempo è arrivata anche una macchina con i carabinieri che erano stati allertati dai vicini spaventati dai rumori.

Il presunto ladro, un uomo di colore di nazionalità africana, è stato così portato negli uffici del commissariato di polizia di Stato e dopo il riconoscimento e le procedure di rito è stato dichiarato in stato di fermo con la flagranza di reato. Il giovane imbracciava ancora uno zainetto all’interno del quale aveva inserito dei telefoni cellulari per un importo di circa 15mila euro. Con l’aiuto del titolare dello store, chiamato sul posto, si è scoperto che il complice è riuscito a fuggire portandosi via altra merce per un valore di circa diecimila euro.

Per entrare indisturbati nell’esercizio commerciale, i due ladri avevano neutralizzato il sistema d’allarme ma niente hanno potuto contro gli agenti della volante che hanno fatto saltare in parte i loro piani. Il ragazzo di colore è stato dichiarato in arresto mentre gli investigatori sono sulle tracce del suo complice che a questo punto si potrebbe costituire da un giorno all’altro.