La mappa della puzza anche a San Pietro in Bevagna

L’Acquedotto pugliese ha presentato all’Ufficio delle procedure di valutazioni ambientali della Regione Puglia la simulazione delle emissioni odorigene attorno al buffer, le vasche di raccolta e disperdenti nei pressi della masseria Marina a San Pietro in Bevagna che raccoglieranno i reflui del depuratore consortile di zona Urmo Belsito. Lo studio condotto dalla dottoressa in chimica, Lucrezia di Gennaro, su incarico dell’impresa appaltatrice dell’opera, Giovanni Putignano & Figli, tracciano la mappa degli odori con tutte le varianti relative al vento, temperatura dell’aria e alla concentrazione dei reflui.

«Dalle simulazioni eseguite sulla base dei dati meteorologici disponibili e delle ipotesi assunte in accordo con la committenza – si legge nelle conclusioni del lavoro -, si può concludere che l’esposizione olfattiva simulata nello scenario considerato è conforme ai criteri di accettabilità indicati nella Legge Regionale.32/2018 per tutti i recettori».

Per la verità non tutti i punti sono conformi perché, da quello che si vince dalle tabelle allegate alla relazione, ci sono almeno quattro zone (recettori) dove il livello di odori supererà i valori in determinati periodi dell’anno. altri punti di avvertimento della puzza, entro i limiti di sopportabilità, si trovato distanti sino a due chilometri dalle vasche di raccolta (che Aqp per abbellirle le definisce Parco dell’Acqua) con direzione più accentuata sulla costa e in alto, verso la terrazza naturale dei Demani, zona di interesse turistico con ville superlusso.

Sul sito www.lavocedimanduria.it pubblichiamo la foto con le zone colorate più interessate dalla puzza e le relative distanze dove è facile vedere come rientrano nelle zone-limite (comunque al di sotto il livello di guardia), ampie zone abitate di San Pietro in Bevagna.

Quanto sarà sopportabile questa percezione dell’odore è impossibile dirlo. Come fa notare la stessa autrice della simulazione, «Per la concentrazione di odore in aria ambiente non vi sono limiti di riferimento a livello nazionale. Le normative ad oggi vigenti – aggiunge la dottoressa Gennaro -, non fissano limiti di esposizione sul territorio all’odore emesso».

I valori di riferimento regionali indicano un valore massimo di accettabilità pari a 5 unità di misura (Oue/m3). I quattro punti individuati nella simulazione che superano questa soglia, distanti sino a due chilometri dalle vasche, raggiungono il valore di 8 e, in alcuni periodi dell’anno addirittura sino a 9,3 Oue/m3.

Molto più chiara la normativa della Regione Lombardia che individua così gli stessi disturbi odorigeni.

La DGR della Regione Lombardia prevede i seguenti livelli di concentrazione odorigena:

• 1 OUE/m3 il 50% della popolazione percepisce l’odore;

• 3 OUE/m3 l’85% della popolazione percepisce l’odore;

• 5 OUE/m3 il 90-95% della popolazione percepisce l’odore.

Ad oggi non sono stati ancora definiti dei limiti precisi di odore in atmosfera in funzione della distanza dall’impianto e della tipologia di recettore interessato. Ad ogni modo, in merito ai centri abitati, si deduce la seguente chiave di lettura:

• Concentrazione di odore al recettore inferiore a 3 OUE/m3: accettabile;

• Concentrazione di odore al recettore compresa tra 3÷5 OUE/m3: fascia di valutazione;

• Concentrazione di odore al recettore maggiore di 5 OUE/m3 : non accettabile oppure accettabile con prescrizioni e/o interventi atti a limitare la dispersione delle emissioni.

Pertanto è fondamentale che nei centri abitati limitrofi all’impianto l’impatto simulato sia inferiore a 5 OUE/m3.

Di norma un valore di emissione odorigena inferiore a 1 OUE/m3 si ritiene senz’altro accettabile e può essere considerato un ottimo risultato.

I colori nella mappa di esposizione (100° percentile)

Colore giallo: tra 1 e 4 Oue/m3; colore celeste: 5 Oue/m3; colore rosso: superiore a 5 Oue/m3

Nazareno Dinoi