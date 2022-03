Sorpresa: la gettata di cemento armato nella riserva naturale è opera del comune

La gettata di cemento all’interno dell’oasi della Salina dei Monaci a Torre Colimena non è opera dell’abusivismo, ma porta la firma dello stesso comune di Manduria. La zona cementificata proprio nel cuore delle Riserve naturali servirà come base per una torre per l’avvistamento incendi e atti vandalici alta dieci metri.

Una gettata di cemento nel bel mezzo dell’oasi della Salina dove stazionano i Fenicotteri rosa e nidificano i Cavalieri d’Italia. È la sorpresa che sta facendo strabuzzare gli occhi agli ambientalisti e ai frequentatori dell’oasi naturalistica di Torre Colimena, marina di Manduria. Un basamento di cemento armato delle dimensioni di circa 80 metri quadrati circondato dai cespugli di lentisco ed alta vegetazione della macchia mediterranea nel cuore delle Riserve naturali sotto la responsabilità del comune di Manduria che ne è gestore e curatore. Questa volta l’abusivismo selvaggio non centra niente perché la la firma sull’opera è dell’ente comunale messapico che ha dato l’ok ai lavori di riqualificazione della riserva diretta da Alessandro Mariggiò, delegato del sindaco Gregorio Pecoraro.

L’opera, indubbiamente impattante come possono solo essere il cemento e ferro, è il basamento dove poggerà una torre alta dieci metri. «Sarà la vera base operativa della Salina, con centrale operativa e la possibilità di ospitare tutti gli operanti e purtroppo ha bisogno di fondamenta solide che soddisfino anche i requisiti progettuali», spiega il presidente della Lega navale di Torre Colimena, Jonathan Tieni, che con il presidente delle Riserve, Alessandro Mariggiò, ha visionato e accettato il progetto. «L'abbiamo tanto voluta e vedrete che servirà», assicura Tieni. Non la vedono così gli ambientalisti per i quali sulla lingua di cemento è un pugno nello stomaco. Il primo a gridare allo scandalo è l’avvocato manduriano, Francesco Di Lauro che sta preparando un esposto da inviare alla Procura della Repubblica. «Chiederemo di sapere chi ha autorizzato uno scempio simile e se possiede tutti i permessi necessari», anticipa Di Lauro, ambientalista storico e responsabile provinciale del Wwf Italia. Secondo Di Lauro, l’opera in costruzione nella Salina non sarebbe nota neanche ai consiglieri comunali della stessa maggioranza. «Il consigliere Gregorio Perrucci (del Gruppo ecologia, sino a cinque giorni fa componente della coalizione del sindaco Pecoraro, Ndr) che è componente della commissione consigliere per le opere pubbliche, mi ha detto di essere all’oscuro di tutto e che presenterà per questo una interrogazione all’assessore», fa sapere Di Lauro.

Il consigliere comunale di «Italexit con Paragone», Cosimo Breccia, parla di offesa all’ambiente. «Sono curioso di conoscere il nome di chi ha avuto l’idea di scavare tra le dune e versate cemento e acciaio proprio sotto al cartello che ricorda di trovarsi in un luogo super tutelato dove non è possibile spostare nemmeno una pietra o strappare una foglia», dichiara Breccia. Che conclude. «Diranno che la torre servirà ad evitare gli incendi e gli atti vandalici e quando ci faranno sapere la spesa gli ricorderemo che un sistema di telecamere di sorveglianza sarebbe stato più economico e utile allo scopo».

Nazareno Dinoi