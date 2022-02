Sui palazzi di città la bandiera della pace e le parole di Papa Francesco

Sui due palazzi municipali della città di Manduria sono stati esposti due banner raffiguranti la bandiera della Pace e recanti le parole di Papa Francesco al fine di lanciare un grido forte e unito per dire NO alla guerra ed esprimere vicinanza al popolo ucraino. «Come comunità lavoriamo per la pace, senza ipocrisia, e ripudiamo con fermezza questa guerra.Viva la Pace».

In una nota stampa diffusa dall’ufficio di staff, il sindaco Gregorio Pecoaro scrive: «Restiamo uniti e solidali verso il popolo ucraino e verso tutti coloro che soffrono e soffriranno per questo conflitto assurdo e anacronistico».

Si legge ancora. «Non c’è momento dei nostri giorni in cui non pensiamo “mai più guerre”. Portiamo alla memoria delle nuove generazioni le guerre e gli eccidi del passato, perché non si ripetano. Poi improvvisamente qualcuno dimentica e un popolo e una nazione perde la propria libertà nel sangue».