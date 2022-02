La foto choc: colata di cemento nella riserva dell'oasi Salina dei Monaci

Una gettata di cemento nel cuore della salina dei Monaci a Torre Colimena, sta creando allarme tra gli ambientalisti. A diffondere la notizia con relative foto che mostrano la lingua grigia di cemento proprio all’interno della riserva naturale di cui il Comune di Manduria è tutore, è l’avvocato manduriano, Francesco Di Lauro, referente del Wwf Taranto e presidente dell'associazione "Azzurro Ionio", che intende far luce sulla questione interrogando il sindaco Gregorio Pecoraro e il direttore delle riserve, Alessandro Mariggiò.

Quella che sembra essere un insulto all’ambiente e al delicato sistema naturalistico delle riserve è stata notata anche dal fotografo naturalista, Fernando Maria Maurizio Potenza che durante uno dei suoi giri nell’oasi dei Monaci si è imbattuto sul presunto ecomostro.

«Torno spesso all'Oasi dei Monaci per poter fotografare nuovi scenari della flora e della fauna che si alternano nel mezzo della bellissima Salina, ma questo pomeriggio – scrive - non potevo immaginare che tra i lavori eseguiti per ripristinare il sentiero pedonale con nuove staccionate e punti di osservazione anch'essi in legno, avessi dovuto assistere ad una assurda soluzione progettuale di tale opera».

«Non riuscivo a credere – prosegue Potenza -, che davanti a me, dove prima c'era un sentiero, qualcuno avesse avuto la scellerata genialità di colarvi del cemento armato per creare una non precisata piazzola».