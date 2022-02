Un manduriano nel dramma di Kiev e l'angoscia del figlio che vuole raggiungerlo

Ore drammatiche a Kiev anche per un manduriano che da anni vive nella capitale ucraina, Giuseppe Parato, farmacista conosciutissimo a Manduria da dove, 17 anni fa, ha deciso di trasferirsi per stabilirsi stabilmente nella città che ora è sotto l’attacco dei russi.

Il dottor Parato lo abbiamo sentito telefonicamente ieri sera poche ore prima che le sirene annunciassero il pericolo dei missili arrivati puntualmente prima dell’alba. «Al momento qui è tutto normale, non c’è nessun segnale di preparativi bellici», diceva ieri Parato che si diceva comunque pronto a tutto. «Se accadrà quello che si teme non lascerò questo paese che è stupendo, mi dispiace dirlo – ha poi aggiunto -, ma non tornerò a Manduria, ormai qui ho le mie cose e sto benissimo, vivo una libertà che in nessun’altra parte del mondo ho vissuto».

Il farmacista ha le idee molto chiare sulla politica russa e internazionale prospettando scenari preoccupanti. «Tutto è partito dall’idea di annettere l’Ucraina alla Nato che Putin non permetterà mai, sarebbe bastato agli ucraini prendere tempo e sperare in tempi migliori e non fare il gioco degli Stati Uniti che abituati alle guerre non aspettano altro».

A Manduria, oltre ai numerosissimi amici con cui conserva ancora buoni rapporti, c’è chi è particolarmente in pena per lui, suo figlio Bibbi (nelal foto insieme al padre) che è già deciso a raggiungerlo. «Non lo lascerò solo, se chiuderanno le vie aeree come temo mi toccherà raggiungerlo in macchina», ha dichiarato ieri sera il giovane che non ha mai perso i contatti con il padre con il quale ha un appuntamento telefonico fisso ogni giorno alle 19. «Spero che non accada ma se attaccheranno il posto dove vive mio padre non posso permettere che gli accada qualcosa mentre io sono qui», promette Bibbi con convinzione.

Grazie a lui e al nostro contatto con il dottor Parato che segue gli accadimenti della sua Manduria leggendo sempre il nostro giornale, seguiremo le sorti di quel bellissimo ed ora martoriato Paese e naturalmente del nostro concittadino.