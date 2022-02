Ancora episodi violenti tra i minorenni manduriani

Dopo il tentato omicidio di Uggiano Montefusco per il quale è accusato un sedicenne, un altro fatto di cronaca conferma il preoccupante aumento di episodi di violenza e crimini in genere che vedono coinvolti minorenni manduriani.

La notizia che non era apparsa sugli organi di informazione, riguarda il possesso di armi bianche da parte di un ragazzino già noto alle forze di polizia ma incensurato. Ad un controllo della polizia del locale commissariato, il minorenne che era stato fermato in Piazza Garibaldi, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’atteggiamento del giovane che tradiva del nervosismo, ha convinto gli agenti ad approfondire le ricerca al suo domicilio. In effetti la perquisizione ha confermato i sospetti delle forze dell’ordine che oltre ad una modica quantità di sostanza stupefacente trovata in casa, hanno rinvenuto 9 pugnali il cui possesso non è stato giustificato dal giovane che è stato denunciato a piede libero per detenzione e porto di armi bianche proibite e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacenti.

L’episodio si collega al recente tentato omicidio dove il sedicenne ha fatto uso di un coltello a serramanico per colpire ripetutamente un diciannovenne con il quale aveva ingaggiato una lite, pare, per dei soldi non restituiti. Interessi di denaro, coltelli, violenza ceca che mal si addicono alla giovane età dei protagonisti. Segno di un malessere crescente nelle nuove generazioni che evidentemente la società non è in grado di affrontare e risolvere.