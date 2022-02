La sfida degli sporcaccioni: ti blocco la strada e vediamo se mi trovi

«Non si può più attendere». È il grido d’allarme che viene dai residenti delle marine manduriane. L’ultima immagine arrivata in redazione che vi mostriamo mostra il tratto di via Isola di Pianosa una centralissima strada di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria.

Questa volta gli sporcaccioni sono andati oltre, sembra quasi una sfida per dire: prendeteci se ne siete capaci. C’è anche la scia del materiale di edilizia trasportato al centro della carreggiata praticamente occupata dalla spazzatura.

Inutile dire come andrà a finire la storia. La Gialplast riceverà la telefonata dal comune con un altro incarico a pagamento extra. Una proposta sarebbe quella di seguire quella scia, aprire quelle buste e cercare qualche indizio che porti agli sporcaccioni a cui far pagare lo smaltimento.