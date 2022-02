Discarica a cielo aperto tra i filari del Primitivo. La denuncia di Durante e l’accordo Arpa

L’ex conigliere comunale Arcangelo Durante riporta a galla il disastro ambientale che da anni è presente nella contrada manduriana, Pozzello – Ruggiana incitando il sindaco, Gregorio Pecoraro, e il gruppo politico Gea a prendere provvedimenti per la bonifica di quella che è in pratica una discarica tra vigneti di Primitivo. Durante invita il comune a farsi carico della bonifica rivalendosi poi sui proprietari dei terreni.

Quella di Durante è una richiesta esplicita all’amministrazione comunale, per la messa in sicurezza e la bonifica della zona al foglio della mappa 79 e una rivalsa nei suoi confronti per quel luogo dove nel tempo si sono ammassati rifiuti di ogni genere - dai copertoni di gomma a reti da pesca – con tutto intorno un laghetto putrido. Accanto, metri e metri di vigneti di Primitivo. Discarica, che è diventata ancora più pericolosa e inquinante dopo il tremendo incendio dello scorso giugno che ha bruciato la montagna di rifiuti il cui fumo tossico e si è depositato sulla falda acquifera, oltre che nell’aria. Un disastro ambientale mai risolto, eppure il posto è ben noto agli enti locali e alle autorità sanitarie per le ripetute denunce ambientaliste.

Proprio su questo delicatissimo tema nella mattinata di ieri è arrivato l’accordo regionale (rinnovato) del “Programma Quadro” sottoscritto tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, Comando Legione Carabinieri “Puglia” e Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza. Patto che arriva al momento giusto, per il contrasto e prevenzione agli illeciti ambientali. “Occorre salvaguardare le aree a vocazione agricola – dichiara Savino Muraglia presidente di Coldiretti Puglia -, evitando l’autorizzazione d'insediamenti potenzialmente a rischio e proteggendole con i controlli da quelli abusivi”. Interventi che saranno concretizzati con un investimento con il rinnovo dell’accordo con una somma pari a 530.000,00 euro a sostegno di uomini e mezzi delle forze armate negli anni 2022 – 2025.

Un patto che forse non consolerà il consigliere Durante, ma stuzzicherà chi di dovere per cambiare (finalmente) il tiro su quella che è solo una delle zone più a rischio ambientale nella città messapica.

Marzia Baldari