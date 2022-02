"Scene da film poliziesco", la ricostruzione della tentata rapina e degli arresti

Sono due i manduriani arrestati sabato sera dalla polizia perché sorpresi in flagranza mentre si accingevano a rapinare il supermercato Conad sulla via per Avetrana a Manduria. I due presunti rapinatori, entrambi pregiudicati per reati simili, dopo un rocambolesco inseguimento in auto, sono stati raggiunti e speronati da un’auto civetta della polizia che li ha bloccati e arrestati.

A difendere i due giovani sono gli avvocati Armando Pasanisi e Dario Blandamura. Gli investigatori sospettano che i due fermati possano essere gli stessi autori che stavano seminando terrore tra Sava e Manduria con rapine a supermercati e distributori di benzina.

In due, con il volto coperto e armati, erano pronti per compiere una rapina, ma prima di loro, all’ingresso del supermercato preso di mira, sono arrivati i poliziotti in borghese che hanno arrestato i banditi dopo una colluttazione e un rocambolesco inseguimento in auto. È successo l’altro ieri sera a Manduria, intorno alle 19,30, quando le strade e il locale erano ancora piene come ogni sabato di fine serata. A quell’ora, la via per Avetrana, all’altezza del Conad, si è animata più del solito e in pochi secondi si è scatenato l’inferno con stridori di pneumatici, rumori di vetri frantumati, urla, accelerazioni dei motori ed esplosioni d’arma da fuoco. «Scene di un film poliziesco nelle strade di Manduria», scriverà su Facebook una delle commesse presenti nel locale che ringrazia le forze dell’ordine per la tempestività e velocità dell’intervento. In effetti tutto si è svolto in pochi attimi. Gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato, in pattugliamento anonimo a bordo di un’auto senza insegne, hanno notato l’arrivo di una Fiat Panda che si è fermata davanti al negozio e due persone sono scese dall’interno già con il volto coperto.

È scattata così la fulminea reazione dei quattro poliziotti in borghese. Scesi a loro volta dall’auto, le forze dell’ordine si sono scagliati sui due che sono riusciti a divincolarsi e a salire nell’utilitaria partendo a razzo dopo essere stata urtata dall'auto «civetta». È iniziato così un pericoloso ma breve inseguimento concluso dopo circa trecento metri. La Panda dei rapinatori ha imboccato una traversa di via per Avetrana dove sono stati raggiunti dalla polizia. In questo tragitto sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco da parte dei poliziotti che hanno centrato i pneumatici della Panda nuovamente speronata e costretta a fermarsi. Qui ci sarebbe stata un'altra violenta colluttazione tra forze dell’ordine e malviventi costretti infine ad arrendersi e a farsi ammanettare. Nel frattempo sul posto sono arrivate altre pattuglie della polizia e dei carabinieri oltre ad un’ambulanza del 118 i cui sanitari hanno medicato i quattro agenti contusi.

Oltre al personale presente nel supermercato, altre persone che si trovavano per strada quando è iniziato l’inseguimento e l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco, si sono rifugiate nel locale che subito dopo ha abbassato le saracinesche. «Una serata che non dimenticherò, sembrava la scena di un film poliziesco, una squadra di poliziotti preparatissima e tempestiva che mai smetterò di ringraziare», dichiarava ieri una delle commesse ancora scossa da quanto accaduto la sera prima. Sino alla chiusura, il locale e il perosnale interno è sato piantonato dalle forze dell'ordine e da un vigilante fuori servizio dell'Istituto di Vigilanza Blu di Manduria.