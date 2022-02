Pensionato ucciso in casa, fermato un pronipote

Sarebbe stato un nipote ad uccidere Angelo Taurino, il pensionato maruggese di 84 anni trovato senza vita nella notte sul suo letto nella casa di via Nicolò dove viveva da solo.

Il presunto assassino, di 38 anni con storie di tossicodipendnza alle spalle, in stato di fermo nella caserma carabinieri di Maruggio, nella tarda serata di ieri si sarebbe introdotto in casa attraverso una finestra, probabilmente per impossessarsi della pensione che il nonno aveva ritirato in questi giorni.

Forse l’anziano ha reagito provocando la reazione del giovane che lo ha colpito con diversi fendenti soprattutto al collo. Nella casa sarebbe stata trovata l'impronta di una scarpa che coinciderebbe con quella del sospettato.