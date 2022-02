Ancora problemi sull’assegnazione dei loculi al cimitero

Ancora problemi per l’assegnazione dei loculi al cimitero di Manduria e a sollevarli è sempre l’ex consigliere comunale Arcangelo Durante che nella passata amministrazione ha curato proprio la delega cimiteriale. Questa volta il malessere segnalato riguarda l’esito dell’avviso pubblico indetto dal comune per l’assegnazione dei posti nella colombaia ristrutturata di recente. Il bando era riservato ai cittadini che hanno già deposto provvisoriamente i propri parenti nelle cappelle di parenti o amici. In questi giorni il comune ha notificato a 75 famiglie l’inserimento nella graduatoria con l’invito a pagare la somma prevista, pari a 1.900 euro, entro 30 giorni di tempo.

A frenare gli assegnatari che si sono rivolti a Durante è l’approssimazione della lettera di assegnazione che non indica il numero né la fila del loculo concesso, per cui si dovrebbe pagare a scatola chiusa. «Chi mi ha esposto il problema – spiega Durante –, vorrebbe sapere in anticipo cosa si sta acquistando e non scoprirlo dopo». La questione è la solita: l’altezza delle celle, molto scomoda soprattutto per gli anziani che devono raggiungerla con l’uso di una scala in ferro.

Ma c’è di più. «Visti i precedenti di cui si sta occupando la magistratura – afferma il politico riferendosi all’esposto presentato da una famiglia che ritiene di essere stata scavalcata da un'altra che avrebbe avuto il privilegio, senza averne titolo, di seppellire il proprio caro nei posti più bassi della colombaia -, è lecito chiedere quali siano i criteri per l’assegnazione dei 75 posti riservati? Saranno criteri di favore? Oppure seguiranno la regola della data del decesso o altro? La gente deve essere informata e l’amministrazione deve essere più trasparente», conclude Durante che anche su questa questione promette la massima attenzione.