Rifiuti ovunque, la disperazione: “la prossima volta faccio la foto agli sporcaccioni"

A proposito del macabri ritrovamento della nostra lettrice, proponiamo lo sfogo di altri lettori che riguarda proprio la cattiva abitudine dell’abbandono della spazzatura. La segnalazione è la prova insomma dello spettacolo a cui si assiste attraversando le vie periferiche del territorio messapico dove è facile che ci si imbatta in vere e proprie discariche a cielo aperto.

A comunicarcelo inviandoci varie foto, alcuni nostri cari lettori che indignati ogni mattina attraversano il lungo tratto di strada che dal casello sito in via per Oria sino al tratto adiacente al noto ipermercato Penny market assistono a questo triste spettacolo.

“Ogni mattina attraversiamo questa strada notiamo auto e furgoni che si fermano a buttare la loro spazzatura”. Continuano i nostri lettori. “Prima lo facevano in tarda serata per non farsi vedere, ora anche di giorno”.

Adirati per quello che sta succedendo, le prossime volte si ripromettono di fare non solo le foto della spazzatura sparsa dappertutto ma anche degli sporcaccioni e i loro veicoli, denunciandoli a chi di dovere.

Purtroppo questo fenomeno risulta essere in continua crescita vista la mancanza non solo del senso civico, ma anche di controlli e sistemi di video sorveglianza.

Pierpaolo Stano