Non migliorano le condizioni del diciassettenne investito andando a scuola

Sembravano rassicuranti le notizie sullo stato di salute del diciassettenne manduriano che sabato scorso è stato vittima di un incidente stradale mentre con lo scooter si recava a scuola. Ma le cose pare stiano peggiorando. Il ragazzo che frequenta il terzo anno del liceo scientifico di Manduria, era stato dimesso dal reparto di neurochirurgia dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo un periodo di osservazione e ieri mattina ha provato a recarsi a scuola, accompagnato dai genitori, ma è stato colto da malore e riaccompagnato a casa.

Il trauma cranico che ha prodotto una piccola emorragia interna non gli consente al momento di condurre una vita normale per cui seguirà le lezioni a distanza dovendo rispettare assoluto riposo. A salvargli la vita è stato il casco che indossava e che per il forte urto contro la macchina si è frantumato.

Lo scontro dello scooter contro un’utilitaria guidata da una ragazza è avvenuto all’incrocio tra Via Senio e via Cosimo Moccia. I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai vigili urbani di Manduria.