Genitori e bambini dietro ai cancelli chiusi dell’hub vaccinale: “è uno scherzo?”

«Se è stato uno scherzo è stato davvero di cattivo gusto», commentavano ieri mattina i genitori di una trentina di bambini mentre attendevano invano l’apertura dell’hub vaccinale di via Sorani a Manduria. A quanto pare, però, si è trattato proprio di un difetto di comunicazione tra gli uffici provinciali del Dipartimento di prevenzione e i loro referenti locali. Cosa è accaduto.

Alcuni giorni fa le famiglie erano state prenotate per la dose di vaccino contro il coronavirus per i propri figli. L’appuntamento era per le 14,30, solo che l’altro ieri pomeriggio un’operatrice ha ricontattato tutti i genitori anticipandolo alle 12.

«Abbiamo dovuto accettare di malavoglia l’orario indicatoci perchè non agevole per chi lavora, oltre a questo ora ci troviamo ad attendere al freddo dietro ai cancelli chiusi», erano i commenti di ieri. Disagi anche per i bambini-studenti che per essere presenti a mezzogiorno non sono andati a scuola.

Fortunatamente una pattuglia della polizia municipale di passaggio ha preso conoscenza del problema facendo l’unica cosa possibile: ha fatto aprire la sede vaccinale grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile che hanno fatto accomodare le famiglie nella gelida palestra. Tutti a digiuno e con tanto nervosismo sino all’arrivo dei vaccinatori giunti all’orario stabilito: 14.30, appunto. Qualche genitori più impaziente, ha preferito rinunciare alla seduta rinviando l’appuntamento.