Contagi in calo a Manduria ma ancora alta l’attenzione

Contagi finalmente in calo a Manduria anche se il numero degli attuali positivi è ancora altissimo: 806 i contagiati certificati e 50 quelli in attesa di tampone per un totale di 856 casi.

Rispetto alla precedente rilevazione del 12 gennaio, questa del 15 ne segna 87 in meno. Potrebbe essere l’inizio della prevista decrescita del fenomeno ce paralizza da due anni la normale attività in tutto il mondo.

Relativamente all’età media, i più colpiti a Manduria restano i soggetti nell’età compresa tra i 41 e 50 anni (152 casi) seguiti da quelli da 31 a 40 anni. Al terzo posto i giovani dai 13 ai 20 anni (110). Nonostante la flessione significativa dei contagi in città, si raccomanda di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le norme di prevenzione pandemica previste nei protocolli già diffusi.