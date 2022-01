Le baracche dell’assessore Baldari derubate del pavimento di legno

Le tre baracche di legno e ondulina, acquistate dall’assessore al Commercio Isidoro Mauro Baldari con trentamila euro di soldi pubblici, per poi abbandonarle a San Pietro in Bevagna alla mercé dei ladri e dei vandali e della ruggine sono state depredate dei listelli di legno del pavimento.

Il furto è avvenuto probabilmente la notte scorsa. Per entrare nelle baracche e portarsi via le assi di legno, i ladri hanno scardinato un pannello posteriore della struttura. Un lavoro facile e senza rischio considerato il luogo abbandonato in questo periodo ancora di più per la chiusura causa lavori del vicino bar tabacchi Eurobar.

Le foto dell’effrazione sono state postate da alcuni cittadini su Facebook provocando facili commenti di chi se l’aspettava ed anche reazioni di rabbia e dispiacere di alcuni amministratori comunali che se la prendono con i soliti vandali.