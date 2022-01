Successo del primo Tampone Day, prossima una seconda edizione

Ottantacinque tamponi eseguiti, solo due positivi. È l’incoraggiante risultato del primo «Tampone day” (ce ne sarà un altro), promosso e organizzato dalla Voce di Manduria, con il patrocinio morale del Comune che si è svolto domenica mattina nel chiostro del vecchio municipio della città Messapica. Circa sessanta manduriani di ogni età prenotati e il resto che si sono presentata facendo la fila, si sono sottoposti al test antigenico rapido eseguito da un’equipe di professionisti della sanità pubblica e delle associazioni convenzionate.

La disponibilità di altri tamponi donati dalla parafarmacia “Federico II” di Oria, ci consente di ripetere l’evento che organizzeremo a breve.

Per il “Tamponi Day” di domenica 16 ringraziamo l’associazione “Azione Messapica” e l’infermiere Leonardo Donadeo per averci offerto 25 tamponi e i due gruppi di volontariato della Protezione Civile, Era e Prociv Arci dei presidenti Maurizio Barnaba e Silverio Dinoi. Un grazie anche al Gal di Manduria per la fornitura dei tavoli, gazebo e sedie e al dottor Gaetano Matricardi che ha supervisionato le fasi di prelievo e processo dei tamponi e firmato le certificazioni.

Fondamentale, infine, è stato l’apporto dell’equipe di infermieri e operatori addetti al triage, al prelievo e al processo dei tamponi composto da: Fabio Perrucci, Margherita Di Maggio, Chiara Piccione, Antonio Stano, Rosaria Perrucci, Silvia Dinoi, Vincenzo Gennari, Francesca Gennari, Elena Calò, Davide Di Maggio, Chiara Massari. Il servizio video e la diretta sono stati curati da Marzia Baldari e Leonardo Attanasio.