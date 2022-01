Salvataggio in condizioni estreme di un naufrago nelle acque di San Pietro in Bevagna

Salvataggio di fortuna ieri nelle acque in tempesta di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria dove un uomo che si era allontanato imprudentemente dalla costa a bordo di una tavola Sup (windsurf senza vela), ha lanciato un Sos al numero del soccorso marittimo 1530 grazie al telefono che aveva con sé.

Dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto è così scattato l’allarme con una richiesta di intervento inviata alla sede della Lega Navale di Torre Colimena il cui presidente Jonathan Tieni ha messo a disposizione la sua struttura. Personalmente poi si è recato via terra nel punto indicato, all’altezza del fiume Chidro. L’ è stato raggiunto dal comandante della Guardia Costiera di Campomarino luogotenente Cosimo Di Napoli.

In un primo momento non è stato facile individuare il naufrago per le condizioni del mare ma anche perché la corrente lo aveva spinto molto al largo. Grazie a un dispositivo ottico di ultima generazione in utilizzo alla Lega Navale, l’uomo è stato finalmente individuato. Non potendo utilizzare i mezzi nautici convenzionali per le condizioni proibitive del mare, è stata impiegata un'imbarcazione cosiddetta "ognitempo" della Guardia Costiera.

Il naufrago monitorato costantemente da terra è stato quindi recuperato a circa un miglio e mezzo dalla costa da una Motovedetta "Classe 800" che lo ha trasportato nel porto di Campomarino dove ad attenderlo c'era il personale sanitario del 118 per un controllo. A parte un principio di assideramento, le condizioni dell’uomo erano fortunatamente rassicuranti.