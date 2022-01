Il Covid dilaga in città con quattro manduriani ricoverati e 752 contagiati

Cresce ancora a Manduria il numero dei contagiati dal coronavirus ed anche quello dei ricoverati. Ieri i manduriani positivi al Covid ospedalizzati con sintomi più o meno gravi, erano quattro, due trasferiti nel reparto malattie infettive di Taranto ed altri due nel piccolo reparto Covid allestito nel pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi.

Sempre ieri il comune di Manduria ha diffuso il bollettino dei contagi in città che fotografava la situazione di quattro giorni fa: i residenti positivi in quella data, erano 752 a cui si aggiungono 27 in isolamento in attesa di tampone per un totale di 778 persone interessate dal virus.

Il report precedente, datato 4 gennaio, contava 669 manduriani positivi con un incremento, in due giorni, di 52 nuovi casi.

Al primo posto, nel campione dei positivi, si piazzano sempre i giovani e giovanissimi con il 22% del totale pari a 166 casi tra i 13 e i 20 anni d’età. Si sta alzando anche la fascia intermedia dei quarantenni-cinquantenni che con 135 casi segnano il 18% del totale.