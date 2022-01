Scuola sicura. Sciopero degli istituti superiori di Manduria e Sava: il manifesto degli studenti

Gli studenti degli istituti superiori di Manduria e Sava hanno deciso l’autogesione del rientro in classe previsto per domani. I rappresentanti degli istituti ieri hanno diffuso una nota proclamando lo sciopero per rivendicare il diritto al dissenso e per difendere la propria salute dai rischi di contagio. La decisione è stata presa a seguito di un sondaggio che per due giorni ha fatto il giro nelle chat dei gruppi studenteschi dei due comuni. L’esito ha lasciato poco margine all’indecisione: l’85% dei 1.921 giovani che hanno risposto al quesito, pari a 1.635, si è espresso a favore della protesta contro 278 voti di dissenso e 8 astensioni.

La partecipazione allo sciopero più ampia è quella emersa nel sondaggio dei due licei manduriani, il classico De Sanctis e lo scientifico Galilei, dove su 635 voti espressi, l’88,3 percento è stato favorevole allo sciopero (561 sì, 74 no); decisi a non entrare anche gli studenti degli istituti tecnici di Manduria, l’Einaudi e l’Agrario, con l’88,1% di favorevoli allo sciopero (306 sì, 41 no); gli studenti del Falcone e Del Prete di Sava, con il campione più rappresentativo di 939 espressioni di voto, aderiranno alla protesta con una maggioranza dell’81,7% ( 768 sì, 163 no).

«Motivo di questa presa di posizione – si legge nella nota allegata all’esito delle consultazioni online -, è la nostra preoccupazione data dall’evidente crescita dei contagi ma anche dal sistema dei trasporti pubblici dove per via del mancato spazio e dell'inadeguato numero di pullman si formano pericolosi assembramenti». Gli studenti chiedono «di aumentare i controlli, quasi assenti, e il numero dei pullman per permettere adeguato spazio e di conseguenza distanza e sicurezza per tutto il tragitto».

Più ricco di rivendicazioni è poi il testo di un manifesto diffuso dagli organismi di rappresentanza degli studenti in sciopero.

Vorrei tornare ma vorrei poter dire di essere al sicuro. Al sicuro dall'idea di star covando il virus senza saperlo, al sicuro dall'idea che nessuno in classe risulti positivo.

Vorrei poter dire che il protocollo, attorno a me, è rispettato al 100%. Eppure non c'è protezione dalle mascherine che fin troppo spesso si vedono sotto il naso anche dei docenti.

Vorrei sicurezza, trasparenza. Per chi finirà la quarantena e non potrà rientrare fin quando non avrà la possibilità di avere un esito negativo di un tampone molecolare, non garantito dalla scuola, né dalle ASL in tilt, né dalle tasche di chi non se lo può permettere.

Vorrei sincerità. Sincerità dalla nostra scuola, dalla nostra preside, dai nostri sindaci, dalla nostra provincia, dalla nostra regione e dal ministero. Siamo all'1% dalla zona gialla e lavarsene le mani liquidando il corpo studentesco con la scusa della zona bianca non è molto responsabile.

Così come non è responsabile dirci che il problema dei trasporti è sotto controllo. Come non lo era quando ce l'hanno promesso l'anno scolastico scorso, come non lo è adesso.

Vorrei che venissero a vederci a scuola, coloro i quali continuano a dire che ci stiamo lamentando e basta e non riusciamo a vedere concretamente la realtà. Che vedessero la nostra aula, siamo ventiquattro con i banchi separati come da normativa, ma senza avere un minimo raggio di movimento, i docenti riescono a malapena a passare tra il banco e la cattedra al cambio dell'ora. La classe ci è stretta, senza ricreazione come ormai abbiamo dovuto accettare un po' passivamente, senza un minimo di socialità.

E allora viene da chiedersi quale sia il problema, il problema di accantonare categoricamente l'idea di darci la possibilità di tornare in presenza tra due settimane. La nostra classe è già dimezzata, parliamo di quindici giorni non di vacanza ma di ddi. Quindici giorni dove paradossalmente tutto quello che in presenza è relativo, da casa è sicurezza.

Vorrei tornare ma da come state rigirando la frittata, pare che in quarantena a casa ci vogliate fare andare comunque, magari tra tre positivi.