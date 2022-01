Ladri di fiori dalle tombe, la vecchia piaga e la rabbia di una figlia

Continuano i furti di fiori e addobbi nel cimitero di Manduria. Ieri è toccato alla tomba della famiglia Filograno dove sono sparite due piante di stelle di Natale che la figli Donatella aveva portato per suo padre Cosimo. «Non hanno rispetto nemmeno per il dolore che può provare una figlia, sono dei pezzenti senza nessuna morale», è lo sfogo di Donatella che non riesce a trattenere la rabbia. «Spero che li usino presto per qualcuno di famiglia o per loro stessi», ci scrive la giovane.

La piaga degli atti vandalici nel cimitero è storia antica. Un male che è difficile estirpare e soprattutto che non è controllabile se non con sistemi di videosorveglianze che violerebbero aspetti privati delle persone in momenti così intimi e sofferti.