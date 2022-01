I manduriani positivi al Covid sono 472, mai così dall'inizio della pandemia

Sono 472 i manduriani contagiati alla data del 2 gennaio. E’ il dato preoccupante dell’ultimo bollettino diffuso dal comune di Manduria.

Dall’ultima rilevazione che risale al 28 dicembre, si contano 280 positivi in più, quasi il doppio in quattro giorni. E il dato è destinato a salire se si contano i 35 ancora in attesa di tampone.

Numeri mai avuti neanche nella prima ondata pandemica quando le autorità istituirono il lockdown e la regione Puglia era classificata con il rosso.

Mancano in quest ultimo report la specifica sull’età delle persone contagiate ma si presume che siano in gran parte giovani e giovanissimi.