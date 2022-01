L'incendio di un gazebo intrappola anziana sola in casa salvata dai vigili del fuoco

Primo salvataggio dell'anno per i vigilid el fuoco del distaccamento di Manduria che qusta mattina sono intervenuti a Sava per spegnere l'incendio di una copertura in legno di un appartemento al primo piano. Un’anziana signora che lo abitava era rimasta intrappolata in casa.

È successo questa mattina in un appartamento al primo piano di via Manzoni a Sava. Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco del che hanno spento le fiamme e arieggiando l’ambiente già invaso dal fumo che non permetteva di respirare liberando l’anziana rimasta bloccata in cucina.

I pompieri sono entrati in casa attraverso il balcone raggiunto da una scala. Probabilmente ad originare l’incendio è stato la cenere con carboni ancora accesi che la donna aveva raccolto in un braciere lasciato sulla veranda. Il vento avrà alimentato e spinto qualche tizzone sulla copertura in legno che ha preso fuoco.