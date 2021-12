Diffusione galoppante a Manduria con 274 contagiati quasi tutti giovani

La diffusione del virus a Manduria continua a galoppare con una velocità di circa 50 nuovi casi al giorno. Il nuovo bollettino diffuso ieri dal comune, aggiornato al 29 dicembre, segna 274 contagiati soprattutto tra i giovani e giovanissimi. Sempre a quella data, i manduriani in attesa di tampone e quindi in isolamento fiduciario erano 38.

La fascia più colpita è sempre quella tra i 13 e 20 anni con 100 positivi pari al 37,9% del totale. Segue quella dai 21 ai 30 anni con 47 casi di positività. Si contano positivi anche tra i giovanissimi: 4 da zero a 5 anni e 12 da 5 a 12 anni di età.

Fortunatamente la malattia si presenta con sintomi blandi e sopportabili. I ricoveri che vengono accolti dall’ospedale Moscati di Taranto perchè il Giannuzzi di Manduria non ha aree dedicate se non i posti di osservazione e isolamento del pronto soccorso, riguardano soprattutto persone non vaccinate o vaccinati con patologie pregresse.

Non ci sono dati circa la natura della variante ma dalla velocità e diffusività del contagio è facile pensare alla variante omicron destinata ad essere predominante su tutte le altre conosciute sinora. Le autorità continuano a raccomandare prudenza e ad evitare il più possibile assembramenti. Necessario anche l’uso della mascherina anche all’aperto e il frequente lavaggio delle mani.

Di seguito la tabella con le fasce d’età dei contagiati.