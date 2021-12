Il business della raccolta si arricchisce con gli sporcaccioni e con i rifiuti non conformi

L’abbandono dei rifiuti provoca danni all’ambiente e aumenta il business che gira attorno all’immondizia. È diventa prassi per il Comune di Manduria, infatti, erogare periodicamente pagamenti extra all’impresa addetta al ritiro e conferimento della spazzatura per ripulire le strade dai rifiuti che sfuggono al normale ritiro.

L’ultimo impegno di spesa risale a qualche giorno fa e ammonta a 32mila euro. Il sistema funziona così: il cosiddetto Dec, il professionista incaricato e pagato dal comune per controllare la regolarità del contratto con la Gialplast, società appaltatrice del servizio, fa una stima del rifiuto presente in determinare aree e stabilisce il prezzo da pagare all’impresa che comunica al responsabile di Area che emette il bonifico. La provenienza di questa spazzatura disseminata, in grandissima parte è da attribuire ai cosiddetti sporcaccioni, ma in parte dipende anche dalla cosiddetta “spazzatura non conforme” che non viene ritirata e rimane agli angoli delle strade in balia degli animali e del vento che la disperdono. Ma anche quando rimane lì, prima o poi il Dec sarà costretto a fare un'altra stima e un nuovo sollecito al responsabile di Area che emetterà l’ennesimo bonifico.

Il contratto stipulato con l’impresa, insomma, non comprende più la raccolta dei rifiuti sparsi come si faceva una volta (ricorderete il netturbino con scopa e bidone a ruote), ma solo quelli impacchettati a regola d’arte e “non conformi”. Tutto il resto è extra.

¥ Ecco come vengono stabiliti questi lavori extra-contratto nella recente determina del responsabile comunale: «Ripulire da piante spontanee e da rifiuti abbandonati tutte le strade, con relative aree a verde, di larga frequentazione del comune di Manduria per rendere il territorio comunale decoroso e fruibile da parte dei concittadini e dei turisti che nei prossimi giorni affolleranno la città di Manduria per le feste di fine anno”. Il predetto Dec ha quantificato gli interventi di cui sopra in complessivi 7.405 oltre Iva al 10% per un totale €. 8.145 euro».