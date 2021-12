Mimmo, il Babbo Natale buono non costa niente ma infastidisce la concorrenza

Il suo nome è Mimmo ma per tutti è il Babbo Natale di Manduria. Ha un profilo Facebook molto seguito e da sempre la sua missione è fare del bene e stare vicino al prossimo che soffre.

Ogni anno a dicembre indossa il classico vestito rosso, barba bianca posticcia e fa felici tanti bambini che ricevono i regali (dei genitori che lo “ingaggiano” ma in alcuni casi anche suoi). Il 6 gennaio, per lo stesso scopo, cambia abito e si trasforma nella Befana.

Così vestito fa il giro anche degli ospedali dove dona un sorriso ai bambini oncologici. Tutti lo stimano e lo trattano con rispetto. Non prende soldi da nessuno e rifiuta con garbo qualsiasi omaggio.

Quest’anno Mimmo, il Babbo Natale di Manduria, ha avuto una brutta accoglienza dagli addetti alla sicurezza del Babbo Natale della casetta di legno allestita sul Corso XX Settembre inserita negli eventi natalizi dell’amministrazione comunale al costo di 1.050 euro al giorno (compresa la fornitura della casetta, renne a grandezza naturale e addobbi natalizi luminosissimi). È successo sabato sera.

«Passando da quelle parti – racconta Mimmo - mi sono avvicinato ma sono stato quasi circondato da alcune persone in divisa (molto probabilmente gli addetti di qualche associazione convenzionata con il comune, Ndr) le quali mi hanno detto che non potevo sostare lì perché c’era già un Babbo Natale».

Il nostro Mimmo ha ubbidito continuando il suo solito giro. È una persona buona e non ha voluto insistere, ma qualche fastidio lo ha provato sapendo quanto è costata quella casetta colorata. «Certo – dice – se me lo avessero chiesto mi sarei prestato volentieri a fare la stessa cosa e quei soldi li avrebbero dati a chi ne ha davvero bisogno». Il buon Mimmo fa poi notare un’altra cosa che non gli è piaciuta. «Quando mi hanno detto di andare via – ricorda -, ho fatto notare alle due guardie che il loro Babbo Natale non indossava la mascherina mentre io sì e loro lo hanno giustificato dicendo che era super vaccinato; non credo che bastasse», conclude Mimmo avendo molta ragione. Infatti pare che da quel momento il “loro” Babbo Natale abbia cominciato a rispettare l’ordinanza del sindaco di Manduria che obbliga, appunto, di portare la mascherina anche all’esterno dalle ore 18 in poi.

Nazareno Dinoi