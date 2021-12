Caccia al proprietario del cane senza museruola che ha aggredito un cucciolo e il suo padrone

Un manduriano ha lanciato un appello sui social alla ricerca del proprietario di un cane di grossa taglia che l’8 dicembre ha aggredito lui e il suo piccolo cane. L’episodio sarebbe avvenuto sulla pista ciclabile della Manduria Uggiano.

Secondo il suo racconto il meticcio che era sprovvisto di museruola e guinzaglio, si sarebbe avventato sul piccolo cane che si è rifugiato sulle braccia del padrone. Ma l’animale inferocito sarebbe riuscito comunque ad azzannarlo fortunatamente non gravemente. Il suo padrone per difenderlo è stato a sua volta morso.

Sempre secondo il racconto della vittima, il padrone del cane aggressivo avrebbe detto di aspettarlo e che sarebbe tornato dopo aver messo al sicuro il molosso. Attesa inutile perché non si più presentato.

Il ferito si è rivolto ai sanitari del pronto soccorso che gli hanno medicato delle ferite da morso alle dita della mano. «Prima o poi lo troverò e lo denuncerò», dichiara con rabbia il ferito.