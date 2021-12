E’ arrivato il freddo ma non il gasolio, scuole senza riscaldamento

Le temperature si abbassano ma le scuole manduriane sono ancora senza riscaldamento per mancanza di carburante. A denunciare la grave situazione sono i movimenti civici Manduria Migliore e Federcivica che in un documento condannano l’inefficienza degli uffici comunali e della pubblica amministrazione nella persona dell’assessore Piero Raimondo, tutti definiti come «bugiardi».

Proprio durante l’ultima seduta consiliare, il gruppo Progressista aveva presentato un’interrogazione nella quale chiedeva all’amministrazione se quest’anno si fosse provveduto per tempo a rifornire di carburante gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici comunali. «La risposta dell’assessore Raimondo, affermativa su tutti i fronti – scrivono i civici -, ci aveva rincuorato sul probabile non manifestarsi, anche quest’anno, del solito problema delle aule gelide».

Ieri l’amara verità. «I tecnici preposti dalla Provincia al controllo delle caldaie – rivela la nota stampa - si sono recati presso gli edifici scolastici degli Istituti comprensivi locali e non hanno potuto adempiere al loro compito, proprio per mancanza di carburante! C’è da sottolineare – prosegue la nota - che la Provincia già il 15 ottobre scorso aveva inviato nota al Comune avvisando dell’appuntamento odierno, ma evidentemente nessuno se n’è curato».

Oltre a stigmatizzare l’inerzia e la mancanza di organizzazione della macchina amministrativa, i movimenti politici giudicano «ingiustificabile che l’assessore al ramo, dietro diretta domanda, abbia detto una cosa non vera». Un comportamento ancor più biasimabile quello dell’assessore, sostengono i due movimenti civici, «visto il suo percorso lavorativo proprio nell’ambito scolastico».

In chiusura del comunicato stampa i movimenti chiedono «all’assessore Raimondo e all’amministrazione tutta, un immediato chiarimento su quanto accaduto ed un altrettanto immediato rifornimento degli impianti termici scolastici per permettere agli alunni di partecipare alle lezioni in un clima confortevole».